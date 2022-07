Salvini stupisce tutti, come si presenta sul palco: "Scommessa con un amico" (Di sabato 23 luglio 2022) C'era grande attesta nel popolo leghista per il primo comizio di Matteo Salvini dopo la caduta del governo di Mario Draghi. Alla Festa della Lega di Domodossola il segretario del Carroccio ha sorpreso molti attivisti mostrandosi col volto completamente rasato e vestito in camicia e un paio di bermuda. "È La prima volta in dieci anni che parlo senza barba. Uno dirà 'chi se ne frega' ma magari ai giornalisti interessa di più perché a molti di loro queste cose interessano più che la vita reale. Facciamo una Scommessa: domani scriveranno solo di Salvini senza barba e coi pantaloni corti", ha detto il senatore che ha spiegato, in parte, il motivo dietro al cambio estetico. "È una Scommessa che avevo fatto un amico, al quale avevo promesso che se succedeva una determinata cosa mi tagliavo la barba", ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) C'era grande attesta nel popolo leghista per il primo comizio di Matteodopo la caduta del governo di Mario Draghi. Alla Festa della Lega di Domodossola il segretario del Carroccio ha sorpreso molti attivisti mostrandosi col volto completamente rasato e vestito in camicia e un paio di bermuda. "È La prima volta in dieci anni che parlo senza barba. Uno dirà 'chi se ne frega' ma magari ai giornalisti interessa di più perché a molti di loro queste cose interessano più che la vita reale. Facciamo una: domani scriveranno solo disenza barba e coi pantaloni corti", ha detto il senatore che ha spiegato, in parte, il motivo dietro al cambio estetico. "È unache avevo fatto un, al quale avevo promesso che se succedeva una determinata cosa mi tagliavo la barba", ...

