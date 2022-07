Quando la matematica incontra il mondo del fantacalcio: nasce il fantalgoritmo (Di sabato 23 luglio 2022) L’obiettivo dell’Inter è chiaro: lavorare, giorno per giorno, per riscattare la beffa della scorsa stagione e conquistare lo scudetto della seconda stella. E coì come per i nerazzurri, anche molti fantallenatori sono alla ricerca del riscatto dopo una stagione sfortunata. Ma se per i nerazzurri gli alleati sono il duro lavoro, la forza del gruppo e qualche colpo di mercato, per gli amanti del fantacalcio arriva in soccorso la matematica grazie al fantalgoritmo. Immaginate se un paio di stagioni fa, ci fosse stato qualcuno o qualcosa che vi dicesse quanto pagare al fantacalcio Matteo Darmian, uomo fondamentale nella corsa scudetto. O se, facendo qualche passo indietro, valesse la pena buttare qualche credito su Vecino, che in qualche modo gira e rigira la prendeva sempre (semicit.). O magari sapere quale ... Leggi su intermagazine (Di sabato 23 luglio 2022) L’obiettivo dell’Inter è chiaro: lavorare, giorno per giorno, per riscattare la beffa della scorsa stagione e conquistare lo scudetto della seconda stella. E coì come per i nerazzurri, anche molti fantallenatori sono alla ricerca del riscatto dopo una stagione sfortunata. Ma se per i nerazzurri gli alleati sono il duro lavoro, la forza del gruppo e qualche colpo di mercato, per gli amanti delarriva in soccorso lagrazie al. Immaginate se un paio di stagioni fa, ci fosse stato qualcuno o qualcosa che vi dicesse quanto pagare alMatteo Darmian, uomo fondamentale nella corsa scudetto. O se, facendo qualche passo indietro, valesse la pena buttare qualche credito su Vecino, che in qualche modo gira e rigira la prendeva sempre (semicit.). O magari sapere quale ...

