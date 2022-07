Qualificazioni Atp Umago 2022: vincono Zeppieri e Cecchinato, out Travaglia (Di sabato 23 luglio 2022) Giulio Zeppieri ha sconfitto Gilles Simon tramite il risultato di 4-6, 6-3, 7-5, superando brillantemente il primo turno di qualificazione all’Atp 250 di Umago 2022. Iniezione di fiducia per il giovane tennista di Latina, abile a rimontare un set di svantaggio al più esperto avversario francese; dopo un parziale con varie incertezze senza prima in campo, reazione di carattere, colpi potenti e super mancino di Zeppieri, abile a resettare dopo lo svantaggio constatato e ad avere la meglio sul veterano transalpino. L’azzurrino dovrà vedersela con Elias Ymer per un posto nel tabellone principale del torneo croato; il tutto sul rosso che non esalta esattamente le caratteristiche dell’italiano, ma che rappresenta ‘casa’. Vittoria anche per un super Franco Agamenone, che ha sconfitto lo slovacco Filip Horansky per 7-5 ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Giulioha sconfitto Gilles Simon tramite il risultato di 4-6, 6-3, 7-5, superando brillantemente il primo turno di qualificazione all’Atp 250 di. Iniezione di fiducia per il giovane tennista di Latina, abile a rimontare un set di svantaggio al più esperto avversario francese; dopo un parziale con varie incertezze senza prima in campo, reazione di carattere, colpi potenti e super mancino di, abile a resettare dopo lo svantaggio constatato e ad avere la meglio sul veterano transalpino. L’azzurrino dovrà vedersela con Elias Ymer per un posto nel tabellone principale del torneo croato; il tutto sul rosso che non esalta esattamente le caratteristiche dell’italiano, ma che rappresenta ‘casa’. Vittoria anche per un super Franco Agamenone, che ha sconfitto lo slovacco Filip Horansky per 7-5 ...

