Non vuole tornare in Romania: uccide la moglie con 27 coltellate (Di sabato 23 luglio 2022) Il quarantenne Adrian Luminita è stato condannato all'ergastolo (e al risarcimento di un milione di euro) dalla Corte d'Assise di Grosseto per aver ucciso la moglie Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 luglio 2022) Il quarantenne Adrian Luminita è stato condannato all'ergastolo (e al risarcimento di un milione di euro) dalla Corte d'Assise di Grosseto per aver ucciso la

CarloCalenda : Alle altre forze politiche rispondiamo: porte aperte a chi vuole lavorare con noi su proposte serie concrete e che… - carlosibilia : Noi siamo una forza progressista. Penso vada definito un programma alternativo alla destra, basato su pochi punti p… - gparagone : La #UE non vuole che il Paese esca dalle difficoltà. Non vogliono curare la società; loro non vogliono aiutare l'e… - Andrea842631710 : @razzano_luigi Attenzione, se lui NON vuole restare allora è un altro conto chiaramente. Secondo me lui è fraintes… - AnnaMariaBolle1 : @di_gui3 Infatti a Jess non vuole proprio metterlo, veramente non capisco cosa sia successo cioè manco in amicizia… -