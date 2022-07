Lovere nel segno dei Beatles | 3 eventi con Omar Pedrini | Paolo Mazzucchelli | i Revolver

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 luglio 2022). “Someone to love, somebody new. Someone to love, someone like you”, cantavano inel loro primo singolo targato 1962, Love Me Do. Sessant’anni dopo con il progetto “, il Borgo della luce”, proposto dall’Amministrazione comunale per il periodo estivo, dallo scorso 25 giugno il Borgo antico e i palazzi storici delle principali piazze del paese sono diventati le tele delle opere d’arte del maestro Marco Lodola, annoverato tra i fondatori e maggiori esponenti del movimento del Nuovo Futurismo, che proprio ai Fab4 di Liverpool ha dedicato numerose opere d’arte, esposte in prestigiosi luoghi pubblici, musei e gallerie d’arte internazionali. Proprio questa cornice magica farà da sfondo a trecollaterali, da inquadrare nelle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per celebrare ...