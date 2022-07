L'importanza delle primarie in Sicilia per l'ipotesi di un'alleanza tra Pd e M5s (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Il campo progressista in Sicilia è vivo e sceglie il suo leader. In 32 postazioni - sparse su tutto il territorio regionale - si vota per decidere quale candidato rappresenterà la coalizione nelle elezioni regionali. Si vota fino alle 22. In lizza Caterina Chinnici del Pd, Barbara Floridia del M5s e Claudio Fava. Il voto in presenza è consentito a chi lo ha richiesto in fase di registrazione. È possibile anche, per chi si è registrato, il voto online. I tormenti del campo progressista Campo ormai tutto Siciliano che prova a dimostrare, innanzitutto a se stesso, che esiste ancora. A mille dilemmi e perplessitaà prova a dare voce un partner di questa avventura, il Psi: "La caduta del governo Draghi - ragiona il vice segretario nazionale socialista Nino Oddo - ha cambiato totalmente lo scenario politico. Già il perimetro ristretto come da noi ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Il campo progressista inè vivo e sceglie il suo leader. In 32 postazioni - sparse su tutto il territorio regionale - si vota per decidere quale candidato rappresenterà la coalizione nelle elezioni regionali. Si vota fino alle 22. In lizza Caterina Chinnici del Pd, Barbara Floridia del M5s e Claudio Fava. Il voto in presenza è consentito a chi lo ha richiesto in fase di registrazione. È possibile anche, per chi si è registrato, il voto online. I tormenti del campo progressista Campo ormai tuttono che prova a dimostrare, innanzitutto a se stesso, che esiste ancora. A mille dilemmi e perplessitaà prova a dare voce un partner di questa avventura, il Psi: "La caduta del governo Draghi - ragiona il vice segretario nazionale socialista Nino Oddo - ha cambiato totalmente lo scenario politico. Già il perimetro ristretto come da noi ...

