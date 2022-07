Kylie Jenner, bufera sul suo jet privato: “Criminale climatica” (Di sabato 23 luglio 2022) Essere un personaggio famoso garantisce tante comodità e vantaggi, compresa la possibilità di spostarsi facilmente e senza badare a spese. Non a caso, sono tanti i Vip che hanno a loro disposizione in modo quasi costante un jet privato, in modo tale da poter raggiungere la località desiderata quando si preferisce e senza dover sostenere lunghe cose in aeroporto. É il caso, ad esempio, di Kylie Jenner, a cui tanti follower hanno inviato insulti pesanti sul suo profilo social. Il motivo dell’acredine? L’imprenditrice ha postato una foto su Instagram in cui si scambiava un bacio appassionato con il compagno, Travis Scott, in mezzo a due aerei privati. Ad aizzare ulteriormente il malcontento degli utenti le sue parole a corredo: “Vuoi prendere il tuo o il mio?“. Un atteggiamento da molti ritenuto irrispettoso in un periodo come questo in ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 23 luglio 2022) Essere un personaggio famoso garantisce tante comodità e vantaggi, compresa la possibilità di spostarsi facilmente e senza badare a spese. Non a caso, sono tanti i Vip che hanno a loro disposizione in modo quasi costante un jet, in modo tale da poter raggiungere la località desiderata quando si preferisce e senza dover sostenere lunghe cose in aeroporto. É il caso, ad esempio, di, a cui tanti follower hanno inviato insulti pesanti sul suo profilo social. Il motivo dell’acredine? L’imprenditrice ha postato una foto su Instagram in cui si scambiava un bacio appassionato con il compagno, Travis Scott, in mezzo a due aerei privati. Ad aizzare ulteriormente il malcontento degli utenti le sue parole a corredo: “Vuoi prendere il tuo o il mio?“. Un atteggiamento da molti ritenuto irrispettoso in un periodo come questo in ...

