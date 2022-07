Juve, Bonucci: “Qui ho vinto tutto, mi manca solo la Champions ma ci proveremo. E su Zaniolo…” (Di sabato 23 luglio 2022) Senza più il fido scudiero Chiellini, è Leonardo Bonucci il leader della nuova Juventus che si prepara alla stagione 2022/2023.... Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) Senza più il fido scudiero Chiellini, è Leonardoil leader della nuovantus che si prepara alla stagione 2022/2023....

cmdotcom : #Juve, #Bonucci: “Qui ho vinto tutto, mi manca solo la #Champions ma ci proveremo. E su #Zaniolo…” - sportli26181512 : Juve, Bonucci: “Qui ho vinto tutto, mi manca solo la Champions ma ci proveremo. E su Zaniolo…”: Senza più il fido s… - ZonaBianconeri : RT @amojuve: #Bonucci su #DeLigt:'L’addio non mi ha stupito perché alcune sue dichiarazioni lasciavano capire che non voleva restare alla #… - unico_king : @PagineRomaniste Parla bonucci …un miracolato nel calcio…le doti per stare alla juve si sanno…un paio de schede tel… - mnldnt91 : @SCUtweet Ma Bonucci che parla di rispetto a de Ligt è lo stesso che è venuto a esultarci in faccia allo stadium in juve Milan? -