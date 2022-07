F1, Christian Horner: “In gara siamo due contro uno, sarà interessante. Senza la scia Ferrari in qualifica…” (Di sabato 23 luglio 2022) Bilancio agrodolce in casa Red Bull al termine del sabato di Le Castellet, in cui si sono svolte le qualifiche per il Gran Premio di Francia 2022, dodicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. La scuderia di Milton Keynes si è dovuta accontentare infatti del secondo posto di Max Verstappen e del terzo di Sergio Perez alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc, che ha conquistato la pole anche grazie alla scia offertagli in Q3 dal compagno di squadra Carlos Sainz (penalizzato per il cambio motore, partirà 19°). Il campione del mondo in carica ha chiuso le prove ufficiali con un gap di tre decimi dal miglior crono di Leclerc: “Penso che saremmo potuti essere un decimo o un decimo e mezzo più vicini Senza il loro gioco di scie, ma andando oltre a quel giro la Ferrari oggi ha avuto un vantaggio su di noi“, il ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Bilancio agrodolce in casa Red Bull al termine del sabato di Le Castellet, in cui si sono svolte le qualifiche per il Gran Premio di Francia 2022, dodicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. La scuderia di Milton Keynes si è dovuta accontentare infatti del secondo posto di Max Verstappen e del terzo di Sergio Perez alle spalle delladi Charles Leclerc, che ha conquistato la pole anche grazie allaoffertagli in Q3 dal compagno di squadra Carlos Sainz (penalizzato per il cambio motore, partirà 19°). Il campione del mondo in carica ha chiuso le prove ufficiali con un gap di tre decimi dal miglior crono di Leclerc: “Penso che saremmo potuti essere un decimo o un decimo e mezzo più viciniil loro gioco di scie, ma andando oltre a quel giro laoggi ha avuto un vantaggio su di noi“, il ...

infoitsport : F1, Christian Horner: 'Ferrari molto veloce, ma è da capire il lavoro fatto con il motore' - sportal_it : Christian Horner mette in dubbio il dominio Ferrari - OA_Sport : #F1 Christian Horner non si lascia impressionare dalla Ferrari a Le Castellet dopo il day-1: le parole del Team Pri… - tvtelngdn : christian horner a daniel ricciardo che va alla renault nel 2018: - automotorinews : ??? #F1, Christian #Horner non ha dubbi: il fondo piatto flessibile non lo preoccupa ??? 'È tutta spazzatura, non a… -