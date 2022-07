Domani e lunedì Goletta Verde fa tappa a Marina di Catanzaro | ecco il programma

(Di sabato 23 luglio 2022) Arriva domenica 24 luglio ala 36esima edizione di2022, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Quest’anno tema di primo...

litttleffreak : RT @HSHQIta: Il merchandising presso l’Unipol Arena di Bologna apre domani (domenica 24 luglio) dalle 12 alle 20, e il giorno del concerto… - serenadominici0 : RT @HSHQIta: Il merchandising presso l’Unipol Arena di Bologna apre domani (domenica 24 luglio) dalle 12 alle 20, e il giorno del concerto… - ClaudiaC2804 : RT @HSHQIta: Il merchandising presso l’Unipol Arena di Bologna apre domani (domenica 24 luglio) dalle 12 alle 20, e il giorno del concerto… - xs0ff : cape indecenti ignorate devo resistere e lavarli domani perché parto lunedì - claudiacarigna1 : RT @HSHQIta: Il merchandising presso l’Unipol Arena di Bologna apre domani (domenica 24 luglio) dalle 12 alle 20, e il giorno del concerto… -

Ticino Notizie

saranno 19: alle 16 di oggi si aggiungeranno Civitavecchia, Pescara e Venezia. Le previsioni ... I settori più settentrionali del Paese, infatti, nella seconda parte diverranno ...: lo sbarco in Portogallo e la gente impazzita. Martedì: la lunga attesa e la foto in cui si ... Anche in questo caso, manca poco:notte, subito dopo l'ultima amichevole contro il Nizza, la ... +++ Meteo bollente: da domani leggera discesa delle temperature ma da lunedì si torna all’inferno …+++