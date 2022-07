Clamoroso in Ungheria! Il Milan perde 3-2 contro lo ZTE | per i rossoneri a segno Giroud e Krunic

... i Campioni d'Italia volano inper disputare la seconda amichevole di questo precampionato,... 45+1' Finisce il primo tempo con un risultato: 3 - 1 per lo ZTE. SECONDO TEMPO 45' Inizia ...La medaglia di bronzo stata conquistata dal Giappone , che ha battuto l'45 - 30. Dopo ... Un successo, di squadra, di coraggio e di talento. Ci vuole sempre grinta per affrontare le ...30' GOL DEL MILAN! Giroud segna il rigore spiazzando il portiere aprendo il suo mancino alla destra del portiere ungherese. ZTE-MILAN (3-1 2' Ubochioma, 23' Mocsi, ...26' GOL DELLO ZTE! Clamoroso in Ungheria! I padroni di casa segnano il 3-0 con un bellissimo gol da fuori area, finito all'incrocio, di Tajti, lasciato troppo libero da Brescianini. Milan in bambola.