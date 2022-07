Chi vincerà le elezioni? Cosa dicono i sondaggi e perché si deciderà tutto nei collegi maggioritari (Di sabato 23 luglio 2022) Il 25 settembre gli italiani si recheranno alle urne e, rispetto alle ultime elezioni politiche di marzo 2018, questa volta di configura una prospettiva diversa. L’esito si determinerà nei collegi uninominali della Camera e del Senato. A definire questa linea è il noto sondaggista Roberto D’Alimonte sul Sole 24 Ore, nel quale spiega come alle precedenti elezioni il Movimento 5 Stelle aveva portato a un risultato finale proporzionale e il governo venne definito con compromessi dopo il voto tra il M5s e il partito della Lega, e non direttamente dal voto. A settembre 2022 invece a incidere saranno i collegi uninominali e, secondo i primi sondaggi, in testa ci sono centrodestra e destra, motivo per il quale i principali leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno chiesto ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) Il 25 settembre gli italiani si recheranno alle urne e, rispetto alle ultimepolitiche di marzo 2018, questa volta di configura una prospettiva diversa. L’esito si determinerà neiuninominali della Camera e del Senato. A definire questa linea è il notosta Roberto D’Alimonte sul Sole 24 Ore, nel quale spiega come alle precedentiil Movimento 5 Stelle aveva portato a un risultato finale proporzionale e il governo venne definito con compromessi dopo il voto tra il M5s e il partito della Lega, e non direttamente dal voto. A settembre 2022 invece a incidere saranno iuninominali e, secondo i primi, in testa ci sono centrodestra e destra, motivo per il quale i principali leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno chiesto ...

