Calciomercato Sassuolo, Scamacca al West Ham per 42 milioni SASSUOLO - Uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato ha scelto la sua prossima destinazione. Gianluca Scamacca saluterà il Sassuolo e la Serie A per trasferirsi al West Ham. All'orizzonte, dunque, una nuova avventura in Premier League per il 23enne attaccante della Nazionale di Mancini . Su Scamacca era piombato il Psg ... Calcio ed economia, ecco la classifica delle proprietà più ricche: in vetta un club di B, big staccate Seguono il Sassuolo della famiglia Squinzi il cui patrimonio è di 3,9 , prima del Vicenza di Renzo Rosso e dei suoi 3,5 miliardi di dollari . Chiudono la top 10 i 2,1 miliardi di John Elkann (... CanaleSassuolo.it Sassuolo, il nuovo attacco dopo l'addio di Scamacca A Reggio Emilia, Dionisi dovrà ridisegnare le trame offensive senza più un riferimento del calibro di Scamacca in area. Ma la dirigenza neroverde potrebbe regalare un'alternativa in più ...