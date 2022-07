Amichevole 2022 | il Frosinone batte di misura il Bari | rete decisiva di Moro

Leggi su sportface

(Di sabato 23 luglio 2022) Termina 1-0 l’tra, giocata allo stadio Benito Stirpe. Laè stata firmata daal 12?, con un colpo di testa vincente su un cross da destra. Ilpoi ha provato in tutti i modi a recuperare lo svantaggio, ma non c’è stato nulla da fare per i pugliesi, neopromossa in Serie B ma come i ciociari già con importanti ambizioni di promozione in Serie A, dove mancano ormai da un decennio. Una partita che per entrambe è stata occasione per mettere minuti sulle gambe, un antipasto della nuova stagione sia per i gialloblu che per i galletti, che vede prevalere ilgrazie al talento, ma che sostanzialmente ha vissuto sul filo sottile dell’equilibrio. SportFace.