Signorini incassa un “no” da un celebre personaggio: “Grande Fratello Vip? Non vado in TV per parlare a vanvera…” (Di venerdì 22 luglio 2022) Giorgio Mastrota, intervistato tra le pagine di Nuovo, annuncia il suo matrimonio con la compagna Floribeth Guitierrez: “celebreremo le nozze in Valtellina entro Natale…” e parla pure della possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Giorgio Mastrota al Grande Fratello Vip? La sua risposta Grande Fratello Vip? Me lo hanno proposto tante volte,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 22 luglio 2022) Giorgio Mastrota, intervistato tra le pagine di Nuovo, annuncia il suo matrimonio con la compagna Floribeth Guitierrez: “remo le nozze in Valtellina entro Natale…” e parla pure della possibilità di entrare nella Casa del. Giorgio Mastrota al? La sua risposta? Me lo hanno proposto tante volte,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Signorini incassa un “no” da un celebre personaggio: “Grande Fratello Vip? Non vado in TV per parlare a vanvera…”… - ParliamoDiNews : GF Vip, Signorini incassa un altro “no”, ecco chi è il concorrente che ha rifiutato di partecipare al reality (VIDE… - MondoTV241 : GF Vip, Signorini incassa un altro 'no', ecco chi è il concorrente che ha rifiutato di partecipare al reality (VIDE… -