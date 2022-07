Sampdoria, Giampaolo senza freni: sfogo durissimo contro il club (Di venerdì 22 luglio 2022) La Sampdoria fa fatica a muoversi sul mercato: fin qui nessun acquisto e tante cessioni. Un quadro che preoccupa molto il tecnico Giampaolo. Nessun acquisto e tante cessioni che, di fatto, hanno impoverito una rosa già di suo non troppo qualitativa. Allarme rosso in casa Sampdoria, a poco meno di un mese dal debutto ufficiale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 22 luglio 2022) Lafa fatica a muoversi sul mercato: fin qui nessun acquisto e tante cessioni. Un quadro che preoccupa molto il tecnico. Nessun acquisto e tante cessioni che, di fatto, hanno impoverito una rosa già di suo non troppo qualitativa. Allarme rosso in casa, a poco meno di un mese dal debutto ufficiale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : Clima teso in casa #Sampdoria: nessun acquisto e tante cessioni, il tecnico #Giampaolo si sfoga contro il club ??… - ArmandaGelsomin : RT @DAZN_IT: ?? Giampaolo sul calciomercato: 'Ci servono quattro giocatori di livello' Inside Sampdoria con @Ilasub #SerieATIM #DAZN - sportli26181512 : Samp, Giampaolo: 'Servono 4 rinforzi di livello. Giocatori da serie A': Il tecnico: 'Chi ha le redini in società de… - Lucaucce : #Sampdoria, chi non è d'accordo oggi con #Giampaolo alzi la mano - clubdoria46 : #Sampdoria, chi non è d'accordo oggi con #Giampaolo alzi la mano -