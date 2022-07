(Di venerdì 22 luglio 2022) Continua il botta e risposta asuldei ritardi deidelledel servizio di refezione scolastica sul territorio. Se da un lato infatti le lavoratrici hanno ricevuto le mensilità di giugno (in sospeso invece ancora 14esime e bonus Draghi), dall’altro le polemiche attorno alla vicenda non si sono placate. Ricordiamo infatti che dopo il nostro articolo di due giorni fa in merito al sit-in di protesta organizzato dalle lavoratrici sotto la sede dell’Azienda Innova, società aggiudicatrice dell’appalto, ieri proprio la Ditta ci aveva fatto pervenire una richiesta di rettifica che abbiamo pubblicato qui. La replica dell’Azienda Innova L’Azienda ha infatti fatto sapere che “già lunedi 18 luglio tutte le sigle sindacali erano state informate del lieve ritardo del pagamento degli stipendi dovuto a ...

CorriereCitta : Pomezia, caso pagamenti addette mense scolastiche: le precisazioni del Sindacato - labrosport : ?? Il Livorno resta alla finestra in attesa di novità sul caso Figline. Pomezia nei guai: la GdF ipotizza una maxi… -

Canale Dieci

... Cassino, Cynthialbalonga, Flaminia, Lupa Frascati, Montespaccato, Ostiamare,, Real ...Catania : al momento gli etnei non hanno diritto ad iscriversi in serie D, poiché non sono retrocessi,......nuovi diplomi che possono valere come lauree Che cosa sono gli Its Gli studenti dell'Its di:... Neldei percorsi triennali - è questa una delle novità principali della riforma - il titolo di ... Pomezia Calcio, indagine per frode fiscale ma la società smentisce Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Ancora problemi sul fronte occupazionale a Pomezia. Sono 51 i lavoratori che dal 1 agosto rischiano di restare a casa se non accetteranno il trasferimento nella nuova sede di Padova, ad oltre 500km di ...