Polizia di Stato: Solimene diventa dirigente superiore. I nomi degli altri promossi (Di venerdì 22 luglio 2022) FIRENZE – Tra i 16 primi dirigenti della Polizia di Stato promossi dirigente superiore dal Consiglio di Amministrazione del Ministero dell’Interno, su proposta del Capo della Polizia Lamberto Giannini, compare il nome di Giuseppe Solimene, vicario del questore della nostra provincia. Funzionari tutti destinati a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di questore, cioè di L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 luglio 2022) FIRENZE – Tra i 16 primi dirigenti delladidal Consiglio di Amministrazione del Ministero dell’Interno, su proposta del Capo dellaLamberto Giannini, compare il nome di Giuseppe, vicario del questore della nostra provincia. Funzionari tutti destinati a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di questore, cioè di L'articolo proviene da Firenze Post.

poliziadistato : “Questa tragica scomparsa addolora tutta la Polizia di Stato, Elena sarà sempre un esempio per tutti'così il… - ilpost : Il calciatore del Milan Tiémoué #Bakayoko è stato fermato dalla polizia mentre si trovava sulla sua auto in centro… - fanpage : In quel tragico 19 Luglio di 30 anni fa, in via D'Amelio, Emanuela Loi aveva solo 24 anni ed era un'agente della Po… - MonicaLibero1 : RT @2010Marmax: Elena Lo Duca, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato presso la Questura di Udine nonché Coordinatore distrett… - AnnaRDelorenzo : RT @2010Marmax: Elena Lo Duca, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato presso la Questura di Udine nonché Coordinatore distrett… -