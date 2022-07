Moda Borse 2022: arriva Fury, il marchio tutto made in Italy (Di venerdì 22 luglio 2022) Fury Bags, la giovane azienda Italiana specializzata nella produzione di Borse, zaini e pochette ispirati alla tradizione della pelletteria Italiana, ma in special modo Fiorentina: infatti Fury Bags ha sede a Firenze, città famosa in tutto il mondo per la sua tradizione legata a doppio filo con quello della lavorazione della pelle e del cuoio. Grazie all’esperienza tramandata da generazioni dai mastri pellettieri Fiorentini, Fury Bags è per chi cerca solo ed esclusivamente la vera anima del prodotto, apprezzando la qualità e le peculiarità della piccola produzione, che da sempre rappresenta il punto di forza dell’artigianato Italiano. Fury Bags ha un catalogo veramente vasto, adatto per tutti i gusti, e che sicuramente saprà assecondare tutte le vostre richieste in fatto di zaini e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022)Bags, la giovane azienda Italiana specializzata nella produzione di, zaini e pochette ispirati alla tradizione della pelletteria Italiana, ma in special modo Fiorentina: infattiBags ha sede a Firenze, città famosa inil mondo per la sua tradizione legata a doppio filo con quello della lavorazione della pelle e del cuoio. Grazie all’esperienza tramandata da generazioni dai mastri pellettieri Fiorentini,Bags è per chi cerca solo ed esclusivamente la vera anima del prodotto, apprezzando la qualità e le peculiarità della piccola produzione, che da sempre rappresenta il punto di forza dell’artigianato Italiano.Bags ha un catalogo veramente vasto, adatto per tutti i gusti, e che sicuramente saprà assecondare tutte le vostre richieste in fatto di zaini e ...

