Milano, muore di stenti bimba di 16 mesi abbandonata in casa per giorni

Una bimba di 16 mesi è stata trovata morta a Milano, in un appartamento in zona Mecenate, dopo essere stata lasciata in casa da sola per una settimana dalla madre. La donna, Alessia Pifferi, è stata fermata la notte di lunedì 25 luglio 2022 per omicidio pluriaggravato. Secondo le prime ricostruzioni, non si tratterebbe della prima volta: "Sapevo che poteva morire", è quanto avrebbe detto la 37enne durante un interrogatorio.

"Non ero in me": Martina Patti sull'omicidio della figlia Elena Del Pozzo

Ha confessato tutto la mamma della bimba trovata morta in un campo e inizialmente creduta rapita: "Ho ucciso io mia figlia ma non so perché".

La donna, ora in cella, avrebbe ...

