Lenovo fa Bingo! ecco il nuovo all-in-one con Alexa ed una potente AI integrata

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 22 luglio 2022)ha mostrato al mondo intero nelle scorse ore il suo ultimo computer desktop. Si tratta di un dispositivo fisso all-in-one che presenta alcune caratteristiche davvero degne di nota: scopriamole assieme.desktop, 22/7/2022 – Computermagazine.itIl nome del suogioiello computeristico è ThinkCentre neo 50a 24 ed una delle sue principali caratteristiche sta nelle funzionalità abilitate dall’AI, l’intelligenza artificiale. E’ un computer che, come spiega l’agenzia Adnkronos attraverso il suo sito online, è pensato in particolare per i professionisti, e precisamente per le piccole e medie imprese che devono svolgere operazioni di routine nell’ambito lavorativo. Per quanto riguarda il cuore pulsante delcomputer fisso di, si tratta dei processori Intel Core serie H di ...