L' amore di Robert Pattinson per le sneaker Palace x adidas è davvero profondo

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 22 luglio 2022) Se è vero che ha un debole per i capi Dior, i cappotti over the top di Jil Sander e le camicie appariscenti, sempre marchiate Dior, il cuore diappartiene al mondo delle. L'attore britannico è un vero e propriohead e non può fare a meno delle creazioniSkateboards, che i due marchi hanno iniziato a produrre da quando si sono uniti in partnership per la prima volta nel 2015. Di rado è stato avvistato con qualcosa di diverso ai piedi, in passato ha indossato leGazelle nere e arancione mandarino satsuma, le Chewy Cannon nere, bianche e verde neon e le Gazelle Pro Skate indoor nere e bianche. Qualsiasi modello, R Patz ce l'ha nella sua sterminata collezione. New York,...