Ilary Blasi «sparita» dai social: cosa sta succedendo all’ex moglie di Totti? (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilary Blasi è sparita dai social. Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, infatti, la showgirl e presentatrice romana non aveva comunque rinunciato a raccontare la sua fuga da tutto e da tutti su Instagram. Accompagnata dai suoi tre figli Christian, Chanel e Isabel e dalla sorella Silvia, ha scelto di allontanarsi dall’Italia e dal clamore mediatico di questi giorni per trascorrere una vacanza in Africa. Ma adesso tutto tace e il mondo del gossip si chiede cosa stia accadendo. La Blasi è fuggita in Tanzania con i tre figli una settimana fa, lontano dal polverone di gossip, per ritrovare la serenità di un difficile periodo da superare. La prima tappa è stato un safari fotografico nel Parco del Serengeti, da dove la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 22 luglio 2022)dai. Dopo l’annuncio della separazione da Francesco, infatti, la showgirl e presentatrice romana non aveva comunque rinunciato a raccontare la sua fuga da tutto e da tutti su Instagram. Accompagnata dai suoi tre figli Christian, Chanel e Isabel e dalla sorella Silvia, ha scelto di allontanarsi dall’Italia e dal clamore mediatico di questi giorni per trascorrere una vacanza in Africa. Ma adesso tutto tace e il mondo del gossip si chiedestia accadendo. Laè fuggita in Tanzania con i tre figli una settimana fa, lontano dal polverone di gossip, per ritrovare la serenità di un difficile periodo da superare. La prima tappa è stato un safari fotografico nel Parco del Serengeti, da dove la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha ...

