Il profumo dei limoni, l"art de vivre" di Nizza, Montecarlo: le mete della Costa Azzurra (Di venerdì 22 luglio 2022) Life&People.it Dall'Italia è un attimo gustare il fascino delle principali mete in Costa Azzurra. Lasciando alle spalle il confine di Stato a Ventimiglia, ci si immerge in un fascino suggestivo, annusando il profumo dei limoni di Mentone, cenando in un elegante ristorante a Montecarlo, godendo la frizzante vita a Nizza. Sulla punta della Costa Azzurra appare Mentone, paesino dalle casette alte e strette, dai toni pastello, arroccate a picco sul mare. Ricca di sole, gode di un clima eccezionalmente mite, che conferisce alla sua terra una fertilità ineguagliabile. Al suo interno fiorisce ogni tipo di vegetazione semi-tropicale, tra cui il limone, l'emblema di Mentone per eccellenza. Questo agrume viene celebrato ...

