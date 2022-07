"Il dovere dello scudetto". Juve, Allegri si gioca la panchina: frase pesantissima (Di venerdì 22 luglio 2022) “La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest'estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d'esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”. Ci va giù deciso e sicuro Massimiliano Allegri, soddisfatto degli acquisti che i vertici di casa Juve gli hanno portato: Gatti dal Frosinone, gli arrivi di Di Maria e Bremer, il ritorno sotto alla Mole del ‘polpo' Paul Pogba, dopo aver inizialmente salutato nell'estate 2016 per giocare nuovamente nel Manchester United. Ora non si può più sbagliare, dopo una stagione avara di successi, la prima degli ultimi 10 anni pieni di trionfi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) “Lantus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest'estate sono arrivatitori importanti, alcuni d'esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo ildi vincere lo”. Ci va giù deciso e sicuro Massimiliano, soddisfatto degli acquisti che i vertici di casagli hanno portato: Gatti dal Frosinone, gli arrivi di Di Maria e Bremer, il ritorno sotto alla Mole del ‘polpo' Paul Pogba, dopo aver inizialmente salutato nell'estate 2016 perre nuovamente nel Manchester United. Ora non si può più sbagliare, dopo una stagione avara di successi, la prima degli ultimi 10 anni pieni di trionfi. ...

