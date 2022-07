Governo, Mancuso (Fenimprese): “Crisi costerà più di altre, danno economico e di credibilità” (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Come da consuetudine nella storia politica italiana, anche questo Governo conclude la propria avventura in maniera prematura, anche in un periodo di guerra come quello in cui ci troviamo. Però, questa sarà una Crisi politica che costerà, in credibilità del Paese e soprattutto a livello economico, più delle altre volte”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Luca Vincenzo Mancuso, presidente di Fenimprese, associazione datoriale che conta 20mila associati, e 60 sedi in Italia con altre 15 in apertura entro la fine dell’anno. “Questa Crisi del Governo Draghi ha generato smottamenti forti e importanti. A partire dallo spread, che ha visto il differenziale schizzare in alto e la Borsa di Milano ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Come da consuetudine nella storia politica italiana, anche questoconclude la propria avventura in maniera prematura, anche in un periodo di guerra come quello in cui ci troviamo. Però, questa sarà unapolitica che, indel Paese e soprattutto a livello, più dellevolte”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Luca Vincenzo, presidente di, associazione datoriale che conta 20mila associati, e 60 sedi in Italia con15 in apertura entro la fine dell’anno. “QuestadelDraghi ha generato smottamenti forti e importanti. A partire dallo spread, che ha visto il differenziale schizzare in alto e la Borsa di Milano ...

