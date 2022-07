Francesco Totti e la presunta storia segreta con l’ex ballerina di Amici: l’indiscrezione (Di venerdì 22 luglio 2022) Francesco Totti, spunta il nome di una ex ballerina di Amici. Si tratta di un’indiscrezione recentissima. Non si placa il fermento intorno alla separazione Totti Blasi. I giornali stanno facendo diverse ipotesi e cercando di ricostruire gli avvenimenti in ordine cronologico. Francesco Totti-Altranotizia (fonte: Google)Francesco Totti è al centro del ciclone e le notizie sul suo conto riempiono giornali e web. L’addio ad Ilary ha sollevato l’attenzione del pubblico dato che erano davvero apprezzatissimi. La donna vicina al Capitano in questo momento è Noemi Bocchi della quale si parla ormai da un po’. Nelle ultime ore però è trapelata sul web, come riposta anche FaceChat, è spuntato il nome di una ed ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 22 luglio 2022), spunta il nome di una exdi. Si tratta di un’indiscrezione recentissima. Non si placa il fermento intorno alla separazioneBlasi. I giornali stanno facendo diverse ipotesi e cercando di ricostruire gli avvenimenti in ordine cronologico.-Altranotizia (fonte: Google)è al centro del ciclone e le notizie sul suo conto riempiono giornali e web. L’addio ad Ilary ha sollevato l’attenzione del pubblico dato che erano davvero apprezzatissimi. La donna vicina al Capitano in questo momento è Noemi Bocchi della quale si parla ormai da un po’. Nelle ultime ore però è trapelata sul web, come riposta anche FaceChat, è spuntato il nome di una ed ...

