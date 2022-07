F1 | Charles Leclerc | “Buone sensazioni | ma la Red Bull è difficile da leggere Servirà il weekend perfetto”

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 luglio 2022) Non può che guardare al futuro con fiduciaal termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Francia, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Le Castellet, infatti, il portacolori della Ferrari ha vissuto una giornata solida, con la F1-75 ottima sul giro secco e tutto sommato buona anche nel corso delle simulazioni di passo gara. Guardando alla classifica, il nativo di Monte-Carlo ha fatto segnare la seconda prestazione in 1:32.628 ad appena 101 millesimi di distacco dal compagno di scuderia Carlos Sainz, rifilando gap importanti a tutti i più immediati inseguitori, Max Verstappen in primis. La Rossa ha dimostrato di essere la più pronta a livello di time attack, mentre sulla lunga distanza le cose sono leggermente cambiate. I due piloti del Cavallino Rampante, infatti, ...