F1, Carlos Sainz: "La macchina è stata super competitiva. Penalità? Non avevo scelta" E' stato un venerdì incoraggiante quello dello spagnolo Carlos Sainz a Le Castellet (Francia), sede del dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista transalpina lo spagnolo è stato il terzo più veloce nel corso della FP1 e il migliore della FP2. Un segno che la F1-75 c'è. Sfortunatamente per lui, in questo weekend l'iberico dovrà pagare in termini di Penalità visto quanto accaduto in Austria. E' notizia di oggi, infatti, la sostituzione della centralina sulla sua Ferrari, che si traduce in dieci posizioni di Penalità in griglia di partenza. "È stato sicuramente un buon venerdì, non ho fatto molti giri di simulazione qualifica con basso carico di carburante, però oggi la macchina è stata super competitiva e questo dimostra che la direzione che abbiamo preso è quella giusta".

