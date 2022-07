Esterometro, PA escluse dall’obbligo: i chiarimenti delle Entrate (Di venerdì 22 luglio 2022) La Pubblica Amministrazione è da considerarsi esente dagli obblighi legati all’Esterometro in relazione agli acquisti transfrontalieri effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale, in cui non opera come soggetto passivo d’imposta. La PA potrà pertanto continuare ad operare, anche dopo il 1° luglio 2022, come fatto in passato, integrando i documenti passivi e liquidando l’imposta con modello F24ep, utilizzando il codice tributo 622E. A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello del 14 luglio 2022 numero 379. Il documento segue solo di un giorno la Circolare della stessa Agenzia (numero 26/E) con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alle nuove modalità di invio dell’Esterometro, introdotte dalla Legge di bilancio 2021, a decorrere dallo scorso 1° luglio. Analizziamo la ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 22 luglio 2022) La Pubblica Amministrazione è da considerarsi esente dagli obblighi legati all’in relazione agli acquisti transfrontalieri effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale, in cui non opera come soggetto passivo d’imposta. La PA potrà pertanto continuare ad operare, anche dopo il 1° luglio 2022, come fatto in passato, integrando i documenti passivi e liquidando l’imposta con modello F24ep, utilizzando il codice tributo 622E. A chiarirlo l’Agenziacon la Risposta ad Interpello del 14 luglio 2022 numero 379. Il documento segue solo di un giorno la Circolare della stessa Agenzia (numero 26/E) con cui sono stati fornitiin merito alle nuove modalità di invio dell’, introdotte dalla Legge di bilancio 2021, a decorrere dallo scorso 1° luglio. Analizziamo la ...

