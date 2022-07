Elezioni politiche 2022 | Conte | “Da Pd parole arroganti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Quel che vale a Roma vale a Palermo”. Così, in una nota, il leader del M5S Giuseppe. “Ormai la macchina delle primarie siciliane è partita e domani il Movimento vi prenderà parte. In queste ore però leggo diverse dichiarazionida parte del Pd. Non accettiamo la politica dei due forni”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.