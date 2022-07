“Devo dirvi una cosa”. Giorgio Mastrota, la confessione privatissima (Di venerdì 22 luglio 2022) Alla fine il grande giorno sta per arrivare: Giorgio Mastrota si sposa. Il protagonista assoluto delle televendite riuscirà presto a fare quello aveva progettato molto tempo fa. Presto lui e la sua “Flo”, la sciatrice e alpinista professionista, Floribeth Gutiereez, si diranno sì di fronte alla legge. Con la donna, con cui è insieme da dieci anni e con cui ha avuto due figli, Leonardo, di quattro anni, e Matilde, di nove, stanno per convolare a nozze. Giorgio Mastrota e Flo, infatti, hanno annunciato l’imminente matrimonio al settimanale Nuovo rivelando che, dopo diversi rinvii causa pandemia, entro Natale si diranno “sì” in Valtellina, dove vivono, ormai, da diverso tempo. Giorgio Mastrota si sposa e ha raccontato al settimanale: “Celebreremo le nozze dopo 10 anni insieme e sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Alla fine il grande giorno sta per arrivare:si sposa. Il protagonista assoluto delle televendite riuscirà presto a fare quello aveva progettato molto tempo fa. Presto lui e la sua “Flo”, la sciatrice e alpinista professionista, Floribeth Gutiereez, si diranno sì di fronte alla legge. Con la donna, con cui è insieme da dieci anni e con cui ha avuto due figli, Leonardo, di quattro anni, e Matilde, di nove, stanno per convolare a nozze.e Flo, infatti, hanno annunciato l’imminente matrimonio al settimanale Nuovo rivelando che, dopo diversi rinvii causa pandemia, entro Natale si diranno “sì” in Valtellina, dove vivono, ormai, da diverso tempo.si sposa e ha raccontato al settimanale: “Celebreremo le nozze dopo 10 anni insieme e sono ...

