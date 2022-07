Calciomercato Udinese: offerta del Flamengo per Walace (Di venerdì 22 luglio 2022) Calciomercato Udinese, c’è l’offerta del Flamengo per Walace. I brasiliani mettono sul tavolo sette milioni I brasiliani del Flamengo sono pronti a fare un’offerta all’Udinese per Walace. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i carioca sono pronti a mettere sul piatto 7 milioni di euro. Il giocatore sarebbe pronto a fare ritorno in patria: sono attesi nuovi contatti nel weekend quando le parti proveranno a capire se c’è margine per chiudere la trattativa o meno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022), c’è l’delper. I brasiliani mettono sul tavolo sette milioni I brasiliani delsono pronti a fare un’all’per. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i carioca sono pronti a mettere sul piatto 7 milioni di euro. Il giocatore sarebbe pronto a fare ritorno in patria: sono attesi nuovi contatti nel weekend quando le parti proveranno a capire se c’è margine per chiudere la trattativa o meno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @Udinese_1896, definiti gli ultimi dettagli per il passaggio di #Molina all’@Atleti. #Perez passa… - DiMarzio : #Calciomercato | @Atleti, è vicino #Molina dall'@Udinese_1896 - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #UDINESE, #MOLINA GIOCHERA' NELL'#ATLETICOMADRID: PERCORSO INVERSO PER NEHUEN #PEREZ CHE VESTIR… - bellaisajb1 : RT @CalcioNews24: Calciomercato Udinese: offerta del Flamengo per Walace - CalcioNews24 : Calciomercato Udinese: offerta del Flamengo per Walace -