Calcio: Samp, Giampaolo 'Ci servono almeno 4 rinforzi di livello' (Di venerdì 22 luglio 2022) "Chi ha le redini del club deve capire anche che poi c'è il lavoro, la preparazione, la programmazione" GENOVA - Marco Giampaolo chiede aiuto. Tornato nel corso della scorsa stagione e riuscito a ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) "Chi ha le redini del club deve capire anche che poi c'è il lavoro, la preparazione, la programmazione" GENOVA - Marcochiede aiuto. Tornato nel corso della scorsa stagione e riuscito a ...

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Samp, Giampaolo 'Ci servono almeno 4 rinforzi di livello' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UNION BERLINO - Thorsby: 'Volevo rinnovare con la Samp, mi hanno pregato di andar via' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UNION BERLINO - Thorsby: 'Volevo rinnovare con la Samp, mi hanno pregato di andar via' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UNION BERLINO - Thorsby: 'Volevo rinnovare con la Samp, mi hanno pregato di andar via' - napolimagazine : UNION BERLINO - Thorsby: 'Volevo rinnovare con la Samp, mi hanno pregato di andar via' -