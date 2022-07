(Di venerdì 22 luglio 2022) "In questo particolare momento storico abbiamo una grande opportunità in Europa e in. Mi riferisco ai 2,8 milioni di siti potenzialmente inquinati a livello Europeo ma anche ai 31 mila Siti di ...

Affaritaliani : Bonifiche, Paparella: far conoscere tecnologie eccellenza Italia - AmiuGenova : Presenti alla I Summer School #BlueDistrict Assessore @MatteoCampora Cinzia Pasquale pres CFA Gen. Giuseppe Vadalà… -

Il Sole 24 ORE

Lo dichiara Silvia, general manager di RemTech Expo, in occasione della prima edizione della CFA Summer School a Genova. 22 luglio 2022Lo dichiara Silvia, general manager di RemTech Expo, in occasione della prima edizione della CFA Summer School a ... Bonifiche, Paparella: far conoscere tecnologie eccellenza Italia - Il Sole 24 ORE Roma, 21 lug. (askanews) - 'In questo particolare momento storico abbiamo una grande opportunità in Europa e in Italia. Mi riferisco ai 2,8 ...