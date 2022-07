Bimba morta a Milano | la nonna tornata dalla Calabria | Allontanatevi o vi denuncio

TgLa7 : #Diana morta a 16 mesi dopo essere stata lasciata sola dalla madre per 6 giorni, una vicenda drammatica che ha scon… - SkyTG24 : #Milano, morta bimba di 18 mesi: era sola in casa da 6 giorni. Fermata la madre - Malvy34087444 : RT @87miste: Lascia la figlia di 16 mesi a casa da sola per sei giorni. E se ne va. La bimba viene ritrovata morta. Interrogano la donna ch… - ArmandaGelsomin : RT @TgLa7: #Diana morta a 16 mesi dopo essere stata lasciata sola dalla madre per 6 giorni, una vicenda drammatica che ha sconvolto anche i… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Diana, la bimba di 16 mesi morta dopo 6 giorni di stenti: «Era magrolina, nessuno l'ha mai vista camminare» -

, pm: la madre non ha mai pianto 'Non ha mai pianto' e di fronte al pm di Milano Francesco De Tommasi si è mostrata 'fredda', consapevole delle conseguenze del suo abbandono. Ha parlato ...La, di soli 16 mesi, èdi stenti mentre la madre si trovava a Leffe dal compagno. Tutti si interrogano su questa tragedia e sulla figura della 36enne, accusata di omicidio volontario ...In più, già altre volte, specie per il weekend, l’aveva lasciata da sola e la bimba era sopravvissuta. Invece, ieri mattina, in quell’edificio non molto lontano da Ponte Lambro e dall’aeroporto di ...Un bimbo di appena 2 anni è stato trovato senza vita in un asilo nido dai responsabili della struttura: indagini in corso per capire le cause ...