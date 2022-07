Assalto al Campidoglio | Thompson | Trump responsabile ai sensi di legge

abragad : RT @gditom: Il dietro le quinte di Trump che registra il video in cui dovrebbe condannare l'assalto al Campidoglio, ma continua a rivedere… - gditom : Il dietro le quinte di Trump che registra il video in cui dovrebbe condannare l'assalto al Campidoglio, ma continua… - telodogratis : Con il processo a Trump sull’assalto Campidoglio “la diga si sta rompendo” - Le5Wnews : Donald Trump ha cercato di telefonare a un teste nelle indagini della Commissione alla Camera sugli eventi dell'ass… - FedericaUrzo : RT @IDMO_it: ????Secondo un’analisi di @NewsGuardRating, Newsmax, un canale televisivo conservatore, ha diffuso circa 40 affermazioni false e… -

...fare una 'dichiarazione pubblica immediata e chiara invitando le persone a lasciare il'.a Capitol Hill, il rapporto finale è atteso entro l'autunno Poi la vice portavoce della ...Il comitato della Camera che indaga sull'aldegli Stati Uniti insiste che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe essere ritenuto legalmente responsabile per una grave inosservanza del dovere presidenziale.Il comitato della Camera che indaga sull'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti insiste che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ...Per i deputati statunitense, l'ex presidente deve essere ritenuto legalmente responsabile di quanto avvenne: non ha assolto il suo dovere ...