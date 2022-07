Aranova | in arrivo marciapiedi | luci e una rotonda | ecco come rinascerà via Austits

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 22 luglio 2022) Fiumicino – Durante l’assemblea pubblica presso il centro commerciale La Tartaruga in via Michele Rosi, ad, è stato presentato il progetto preliminare di riqualificazione e ammodernamento di via Austis. Presenti il vicesindaco del Comune di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca, la Presidente del Consiglio comunale, Alessandra Vona, e il capogruppo Pd in Consiglio comunale, Stefano Calcaterra. “E’ stata un incontro molto partecipato, durante il quale – spiega la Presidente Vona – i cittadini hanno potuto ascoltare nei dettagli la progettualità per la nuova viabilità die porre le loro domande. La creazione di una nuova rotatoria all’angolo con via Michele Rosi e la realizzazione dei, della rete meteorica e della nuova illuminazione su via Austis miglioreranno la sicurezza stradale e la vivibilità in questa ...