Airc e Fondazione Cdp | 1 milione a sostegno della ricerca sul cancro

(Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Contribuire aloncologica in Italia per rendere ilsempre più curabile, investendo sulla formazione dei giovani talentiscienza e sul capitale umano. E’ questo l’obiettivocollaborazione traCDP, grazie alla quale viene destinato undi euro adei progetti di due scienziate attive nel Sud Italia: Francesca Pisani, dell’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli (IBBC-CNR), e Clelia Tiziana Storlazzi, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.Letrici riceveranno ciascuna un contributo di circa 500mila euro nell’arco di ...

