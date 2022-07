WWE: Altro che Roman Reigns, secondo una ricerca è Logan Paul la star più attesa di SummerSlam (Di giovedì 21 luglio 2022) Nonostante sia l’indiscusso campione universale della WWE, Roman Reigns non è apparentemente l’atleta più amato della compagnia. secondo l’ultima ricerca condotta da Gambling.com, l’ultimo acquisto della compagnia, Logan Paul, è in vantaggio sul Tribal Chief per quanto riguarda il gradimento dei fan su Internet. Paul ha firmato un accordo con la WWE il mese scorso e affronterà The Miz a SummerSlam in un incontro singolo. La ricerca ha rivelato che i fan vedono la megastar di YouTube come una delle loro superstar preferite in vista di SummerSlam. Il 64,39% del sentiment positivo è stato attribuito alla star di Internet, mentre Reigns ha ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 21 luglio 2022) Nonostante sia l’indiscusso campione universale della WWE,non è apparentemente l’atleta più amato della compagnia.l’ultimacondotta da Gambling.com, l’ultimo acquisto della compagnia,, è in vantaggio sul Tribal Chief per quanto riguarda il gradimento dei fan su Internet.ha firmato un accordo con la WWE il mese scorso e affronterà The Miz ain un incontro singolo. Laha rivelato che i fan vedono la megadi YouTube come una delle loro superpreferite in vista di. Il 64,39% del sentiment positivo è stato attribuito alladi Internet, mentreha ...

WWEItalia : .@roxanne_wwe affronta @WWE_MandyRose per l'NXT Women's Title, ma succede l'inaspettato, il match tra @VinciWWE e… - Zona_Wrestling : WWE: Altro che Roman Reigns, secondo una ricerca è Logan Paul la star più attesa di SummerSlam… - WWEACG : RT @WWEItalia: L'annuncio dell’arbitro speciale per il match fra gli Uso e gli Street Profits a #SummerSlam, i New Day con @DilsherShanky e… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: L'annuncio dell’arbitro speciale per il match fra gli Uso e gli Street Profits a #SummerSlam, i New Day con @DilsherShanky e… - WWEItalia : L'annuncio dell’arbitro speciale per il match fra gli Uso e gli Street Profits a #SummerSlam, i New Day con… -