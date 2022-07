WTA Amburgo 2022 | Kontaveit passeggia in semifinale | Krejcikova va ko

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il torneo WTA diè alle sue battute conclusive. Era tempo di quarti di finale sulla terra rossa tedesca, tornata nel circuito femminile lo scorso anno dopo diciannove anni di assenza. Sono dunque rimaste in quattro a giocarsi il trono lasciato vacante da Elena-Gabriela Ruse, nel 2021 vincitrice partendo dalle qualificazioni. Ben poche problematiche per Anett, numero 1 del tabellone: la tennista estone stava dominando contro Andrea Petkovic (finalista lo scorso anno), a cui aveva lasciato soltanto tredici punti, prima che la tedesca si ritirasse per un problema alla coscia destra. Non ci sarà però l’atteso confronto con Barbora: la vincitrice del Roland Garros 2021 ha preso una pesante bastonata dalla russa Anastasia Potapova, racimolando soltanto tre giochi. Dalla parte inferiore del tabellone saranno ...

livetennisit : WTA 250 Palermo e Amburgo: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE) - infoitsport : Wta Amburgo 2022: il montepremi e il prize money - Ubitennis : WTA Amburgo: tutti match a senso unico, non faticano Kontaveit e Sasnovich - livetennisit : WTA 250 Palermo e Amburgo: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE) - infoitsport : Atp e Wta Amburgo 2022: programma ed orari mercoledì 20 luglio con Musetti -

...Musetti rimane competitivo e supera anche lo scoglio Emiil Ruusuvuori sulla terra rossa di. ...Palermo: Paolini ai quarti senza giocare Vince e convince Andrey Rublev, che supera Ricardas ...Vittoria dell'altra russa Anastasia Potapova (n.63) per 6 - 1 6 - 4, opposta all'argentina Maria Lourders Carle (n.189). Una partita a senso unico e per Potapova nei quarti ci sarà la sfida contro la ceca Barbora Krejcikova (n.19 del ranking), vittoriosa per 6 - 3 6 - 0 ieri contro la polacca Magdalena French (n.Nel programma odierno del circuito WTA di Palermo sono impegnate la Bronzetti e la Cocciaretto, allo stesso tempo è in corso l'open Amburgo ...Il programma degli italiani impegnati oggi, giovedì 21 luglio, a livello ATP/WTA: il numero 2 d'Italia, dopo il Covid, fa il suo ritorno in campo a Gstaad e sfiderà Gasquet; Fognini va a caccia dei qu ...