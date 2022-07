Via le norme taxi dal ddl Concorrenza che torna in aula lunedì. Primo effetto della fine del governo Draghi? (Di giovedì 21 luglio 2022) Il ddl Concorrenza torna alla Camera dei deputati lunedì prossimo. Ma dal testo verrà tolto l’art. 10, che puntava a una parziale liberalizzazione del settore del trasporto pubblico non di linea, ossia taxi e Ncc. A renderlo noto l’Ansa, che ha appreso della soppressione dell’articolo dalla conferenza dei capigruppo della Camera. Tutti i gruppi, su proposta della dem Debora Serracchiani, si sarebbero impegnati a non presentare emendamenti sul provvedimento. I tassisti, e la parte di centrodestra che ha sempre appoggiato la loro protesta contro l’approvazione del ddl Concorrenza, sembrano aver avuto la meglio. Fratelli d’Italia ha rivendicato lo stralcio dell’art. 10. La reazione di Fdi e Lega «Grazie a Fratelli d’Italia e a tutto il ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Il ddlalla Camera dei deputatiprossimo. Ma dal testo verrà tolto l’art. 10, che puntava a una parziale liberalizzazione del settore del trasporto pubblico non di linea, ossiae Ncc. A renderlo noto l’Ansa, che ha appresosoppressione dell’articolo dalla conferenza dei capigruppoCamera. Tutti i gruppi, su propostadem Debora Serracchiani, si sarebbero impegnati a non presentare emendamenti sul provvedimento. I tassisti, e la parte di centrodestra che ha sempre appoggiato la loro protesta contro l’approvazione del ddl, sembrano aver avuto la meglio. Fratelli d’Italia ha rivendicato lo stralcio dell’art. 10. La reazione di Fdi e Lega «Grazie a Fratelli d’Italia e a tutto il ...

