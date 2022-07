Ufficiale l’aggiornamento iOS 15.6 con quattro novità per iPhone ed iPad (Di giovedì 21 luglio 2022) Ci sono finalmente i dettagli ufficiali inerenti l’aggiornamento iOS 15.6, considerando il fatto che dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, oggi possiamo soffermarci una volta per tutte sui plus garantiti dal pacchetto software. Considerando che gli utenti stiano procedendo gradualmente con il download del firmware in questione, è lecito chiedersi quali saranno le novità messe a nostra disposizione una volta portata a termine l’installazione. Facciamo il punto della situazione, tramite gli annunci di Apple e i primi riscontri da parte del pubblico. Concentriamoci sull’aggiornamento iOS 15.6 con quattro novità per iPhone ed iPad Allo stato attuale, quali sono le aspettative del pubblico nei confronti del nuovo aggiornamento iOS 15.6 con quattro ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Ci sono finalmente i dettagli ufficiali inerentiiOS 15.6, considerando il fatto che dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, oggi possiamo soffermarci una volta per tutte sui plus garantiti dal pacchetto software. Considerando che gli utenti stiano procedendo gradualmente con il download del firmware in questione, è lecito chiedersi quali saranno lemesse a nostra disposizione una volta portata a termine l’installazione. Facciamo il punto della situazione, tramite gli annunci di Apple e i primi riscontri da parte del pubblico. Concentriamoci suliOS 15.6 conperedAllo stato attuale, quali sono le aspettative del pubblico nei confronti del nuovo aggiornamento iOS 15.6 con...

