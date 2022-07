Tutto quello che c' è da sapere sull' ' Omega Speedmaster | l' orologio che è andato sulla luna

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 21 luglio 2022)c'era. Quel 21 luglio 1969 in cui la storia dell'umanità cambiò per sempre. C'era non come molti, davanti a un televisore, a guardare la storia con il fiato sospeso, ma con Buzz Aldrin, che ne fece il primoindossato. Era uno, ancora oggi uno dei modelli più amati della maison da parte di tutti i collezionisti. Ecco allora, in occasione dell'anniversario dello sbarco, cinque curiosità su questo. Il calibro originale Dall’Apollo 11 direttamente all’Apollo 17, tutti gliindossatisono stati animati dallo stesso movimento: il Calibro 321, scelto dagli astronauti per la sua precisione e affidabilità. Un cuore che oggi batte ...