Sassuolo, il West Ham rilancia per Scamacca (Di giovedì 21 luglio 2022) Nuova offensiva del West Ham che, nonostante la chiusura dell'affare Broja, non ha mollato Gianluca Scamacca. Per il bomber del Sassuolo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Nuova offensiva delHam che, nonostante la chiusura dell'affare Broja, non ha mollato Gianluca. Per il bomber del...

DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, le cifre della prima offerta del #WestHam - DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, anche il #WestHam su #Scamacca: la situazione - WestHam_Stuff : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO #Sassuolo, il West Ham rilancia per #Scamacca Gli inglesi hanno offerto 35 milioni per l'attaccante #SkySpo… - MAOgunremi : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO #Sassuolo, il West Ham rilancia per #Scamacca Gli inglesi hanno offerto 35 milioni per l'attaccante #SkySpo… - _ElPrincipe22 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO #Sassuolo, il West Ham rilancia per #Scamacca Gli inglesi hanno offerto 35 milioni per l'attaccante #SkySpo… -