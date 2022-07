Rimossi i cartelli ‘choc’ dal dipartimento di Oncologia del Policlinico a Napoli

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono statiaffissi nel Day Hospital deldideluniversitario che avevano suscitato polemiche e proteste in questi giorni, tra i pazienti in attesa e sul web.“Si comunica ai pazienti che è severamente vietato domandare quante persone ci sono in lista prima del proprio turno di visita’ c’era scritto su uno di essi. ‘Inoltre – era il messaggio di un altro cartello affisso sotto al primo – si fa presente che l’orario di visita scritto sulla prenotazione non ha valore e non sarà rispettato”, con sottolineatura in particolare dell’ultima parte. I messaggi erano comunque anonimi, nessun timbro né firma delche avallasse tali comunicazioni. Dopo le ...

laluisellina : Allora, riepiloghiamo: Berlusconi ha distrutto il paese, culturalmente e politicamente, con le sue TV e le sue legg… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: VERGOGNOSO! Questi cartelli sono comparsi nel reparto di Oncologia del Nuovo Policlinico di #Napoli. Ma ci si può rivol… - severino_nappi : VERGOGNOSO! Questi cartelli sono comparsi nel reparto di Oncologia del Nuovo Policlinico di #Napoli. Ma ci si può r… -

