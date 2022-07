Mondiali Eugene 2022, Stano pronto alla 35km: “Sto bene, tutti guarderanno me” (Di giovedì 21 luglio 2022) “Non mi posso lamentare, il mio stato di forma è abbastanza buono, poteva andare peggio”. Queste le parole di Massimo Stano, campione olimpico della 20 km di marcia un anno fa a Tokyo e atteso domenica – alle 15.15 italiane, le 6.15 del mattino a Eugene – dalla nuova sfida della 35 km. “Non ho patito il jet lag, in tre giorni mi sono adattato al fuso orario – assicura – Sono qui per capire se posso essere competitivo anche sulla ‘trentacinque’ e non soltanto sulla 20 km“. Un test importante per l’olimpionico: “Bisogna ragionare nella prima parte e lasciarsi andare nella seconda. Il momento decisivo può essere ai 10 o ai 7 chilometri dall’arrivo, lì si gioca la medaglia: fino a quel punto si studiano gli avversari, chi sta bene, chi sta male, le condizioni climatiche. Mi aspetto una temperatura accettabile, credo ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) “Non mi posso lamentare, il mio stato di forma è abbastanza buono, poteva andare peggio”. Queste le parole di Massimo, campione olimpico della 20 km di marcia un anno fa a Tokyo e atteso domenica – alle 15.15 italiane, le 6.15 del mattino a– dnuova sfida della 35 km. “Non ho patito il jet lag, in tre giorni mi sono adattato al fuso orario – assicura – Sono qui per capire se posso essere competitivo anche sulla ‘trentacinque’ e non soltanto sulla 20 km“. Un test importante per l’olimpionico: “Bisogna ragionare nella prima parte e lasciarsi andare nella seconda. Il momento decisivo può essere ai 10 o ai 7 chilometri dall’arrivo, lì si gioca la medaglia: fino a quel punto si studiano gli avversari, chi sta, chi sta male, le condizioni climatiche. Mi aspetto una temperatura accettabile, credo ...

