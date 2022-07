Mattarella scioglie le Camere. Si vota il 25 settembre. «Non sono possibili pause, attuare nei tempi concordati il Pnrr» (Di giovedì 21 luglio 2022) l giorno dopo aver ottenuto la fiducia del Senato con appena 95 voti favorevoli, il premier Draghi è salito al Colle dove ha rassegnato le sue dimissioni. Il governo resta in carica per gli affari correnti. Il presidente della Repubblica Mattarella dopo aver visto al Quirinale la presidente del Senato Casellati e il presidente della Camera Fico Il Presidente della Repubblica, firmato il decreto di scioglimento delle Camere. Nel corso del Consiglio dei ministri, è stato comunicato ai ministri che si andrà a votare il 25 settembre. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 21 luglio 2022) l giorno dopo aver ottenuto la fiducia del Senato con appena 95 voti favorevoli, il premier Draghi è salito al Colle dove ha rassegnato le sue dimissioni. Il governo resta in carica per gli affari correnti. Il presidente della Repubblicadopo aver visto al Quirinale la presidente del Senato Casellati e il presidente della Camera Fico Il Presidente della Repubblica, firmato il decreto di scioglimento delle. Nel corso del Consiglio dei ministri, è stato comunicato ai ministri che si andrà are il 25

