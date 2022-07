(Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidentedovrebbe annunciare in giornata loe l'avvioprocedure per le elezioni che, presumibilente, si svolgeranno il 2 o il 92022. Intanto riepiloghiamo: il presidente del Consiglio Mario Draghi si è dimesso. Il governo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti. Intanto ci sono altre ripercussioni poletiche dopo il "mercoledì nero" al Senato: Anche Renato, dopo Mariastella Gelmini,L'articolo proviene da Firenze Post.

AGI/Vista - Il presidente del consiglio Mario Draghi, dopo essere stato al Quirinale per comunicare le dimissioni al presidente della Repubblica Sergio, ha incontrato a Montecitorio il presidente della Camera Roberto Fico. In precedenza, il premier dimissionario aveva incontrato a palazzo Giustiniani la presidente del Senato Elisabetta ...... Sergio, il quale - secondo quanto riferiscono ambienti parlamentari - avrebbe, a sua ... A questo punto, chi lolo descrive sorridente, rilassato. Il dado è tratto, forse la tensione ... Mattarella incontra Casellati e Fico: scioglimento delle Camere. Voto a ottobre. Brunetta lascia Forza Italia Il presidente Mattarella dovrebbe annunciare in giornata lo scioglimento delle Camere e l'avvio delle procedure per le elezioni che, presumibilente, si svolgeranno il 2 o il 9 ottobre 2022. Intanto ri ...AGI/Vista - Il presidente del consiglio Mario Draghi, dopo essere stato al Quirinale per comunicare le dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha incontrato a Montecitorio il pres ...