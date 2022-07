TgLa7 : ??????Mattarella ha sciolto le Camere ?????? - Giorgiolaporta : ++#MATTARELLA HA SCIOLTO LE CAMERE++ Finalmente si va a votare!!???????????? #crisigoverno #elezioni #21luglio - ilpost : Mattarella ha sciolto le camere C'è il comunicato del Quirinale: - GPeppe34N : RT @Giorgiolaporta: ++#MATTARELLA HA SCIOLTO LE CAMERE++ Finalmente si va a votare!!???????????? #crisigoverno #elezioni #21luglio - RaiTre : RT @Tg3web: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha sciolto le Camere: 'Era l'unica scelta, la crisi non consente pause. Spero nel con… -

17:52hale Camere Il Presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha ...: 'Non sono possibili pause in questo momento' approfondimento Crisi governo,scioglie Camere: "Non sono possibili pause" Il Cdm si è riunito dopo chehale ...L'ultimo applauso alla Camera per il premier, commosso dopo aver parlato con toni irritati di certi commenti sul suo operato. Preoccupazione internazionale ...I quattro temi indicati come prioritari indicati dal capo dello Stato dopo aver sciolto le Camere sono la crisi economica e in particolare l'inflazione, la guerra della Russia all'Ucraina, l'attuazion ...